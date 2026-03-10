‘Ndrangheta e narcotraffico a Torino | la sentenza per il triangolo della cocaina dal Brasile con il boss Nicola Assisi

Il 10 marzo si è aperto a Torino il processo di primo grado legato all'inchiesta “Samba”, che riguarda il traffico di cocaina dal Brasile. Nove imputati sono coinvolti nel procedimento, che indaga sulla presenza della ‘ndrangheta e dei suoi complici nel traffico di droga. La sentenza potrebbe arrivare nelle prossime settimane e riguarda un'operazione che ha portato alla luce un importante triangolo di narcotraffico.

Sono nove gli imputati che oggi, 10 marzo, rischiano la condanna nel processo di primo grado scaturito dall’inchiesta “Samba” sul narcotraffico dal Brasile a Torino, con la complicità della ‘ndrangheta e i sodali del boss Nicola Assisi. La sentenza della giudice è attesa nel pomeriggio. Lo scorso gennaio, il sostituto procuratore Francesco Pelosi aveva chiesto 18 anni di carcere per Francesco Barbaro detto Ciccio Salsiccia. Poi ci sono le richieste di 16 anni di reclusione per Nicola De Carne (avv. Alessandro Radicchi e Massimo Strumia); 14 per Christian Sambati (avv. Vincenzo Coluccio), Giovanni Pipicella (avv. Enrico Buratti e Alessandro Bavaro) e Rosaria Felletta (avv. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

