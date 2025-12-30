Giuditta e Cesaro di Casa Riformista-NdC criticano il metodo adottato dal Pd in Regione, definendolo come un “nuovo algoritmo” chiamato “Asso pigliatutto”. Secondo i due esponenti, questa strategia sembra aver favorito determinate forze politiche, creando squilibri nel sistema di rappresentanza. L’osservazione sottolinea la necessità di un’attenzione maggiore alla trasparenza e alla correttezza nel processo decisionale regionale.

Tempo di lettura: 2 minuti “In Consiglio regionale il Pd ha inventato un nuovo algoritmo: quello dell’Asso pigliatutto. Con dieci consiglieri regionali hanno messo in cascina tre presidenze di Commissione più la carica, apicale, del presidente del Consiglio regionale. Al quale andrebbero aggiunte le due presidenze e un posto nell’Ufficio di presidenza ai deluchiani, comunque collaterali al PD. A noi che abbiamo un gruppo di cinque consiglieri regionali hanno offerto le briciole (un questore) e nessuna Commissione. Negli Usa dicono Winner Takes All, il vincitore prende tutto, ma loro più prosaicamente hanno fatto il fotticompagno”, lo spiegano in una nota il coordinatore regionale di NdC Pasquale Giuditta e il coordinatore regionale di Italia Viva-Casa riformista Armando Cesaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giuditta e Cesaro (Casa riformista-NdC): “In Regione il Pd ha usato l’algoritmo dell’Asso pigliatutto”

