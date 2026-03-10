Durante il processo sul naufragio di Cutro si è scoperto che i carabinieri non hanno potuto accedere ai server dell’Imrcc di Roma, poiché l’accesso è stato negato per motivi di sicurezza. Sono stati trovati file audio incompleti, e mancano prove considerate fondamentali per il procedimento. La questione riguarda l’assenza di alcuni elementi chiave nelle indagini.

Nel corso del processo per il naufragio di Cutro, emerso che l’accesso diretto ai server dell’Imrcc di Roma è stato negato ai carabinieri per motivi di sicurezza. I file audio delle conversazioni della notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 sono stati forniti su supporto fisico invece che digitalmente. Questa decisione operativa ha generato una discrepanza tecnica: nei file trasferiti da Roma manca un frammento di dialogo presente nel supporto prelevato a Reggio Calabria. La frase assente riguarda le unità da far uscire e coinvolge la Guardia costiera regionale e il Roan della Guardia di finanza di Vibo Valentia. Ostacoli burocratici nell’indagine sul disastro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Naufragio Cutro: file audio incompleti, mancano prove chiave

