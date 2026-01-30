Muhammad Shariq Shah, uno dei sopravvissuti al naufragio di Cutro, racconta che il processo gli ha fatto rivivere il dolore dell’incidente. «È un momento difficile, mi fa tornare alla memoria quello che è successo quella notte», dice. La sua testimonianza si aggiunge a quelle di altri sopravvissuti che continuano a portare dentro di sé le immagini di quella tragedia.

“E’ un brutto momento, perchè mi fa ricordare l’incidente”. Così Muhammad Shariq Shah, sopravvissuto al naufragio di Cutro, avvenuto la notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023. Stamani al tribunale di Crotone si è aperto il processo per i presunti ritardi nei soccorsi, che vede alla sbarra quattro appartenenti alla Guardia di Finanza e due alla Guardia Costiera. Muhammad si trovava a bordo del caicco colato a picco insieme a due cugini, fortunatamente scampati anche loro alla tragedia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Naufragio Cutro, sopravvissuto: "Processo mi ha fatto ripensare all'incidente"

Approfondimenti su Naufragio Cutro

Questa mattina si è aperto il processo sui ritardi nei soccorsi al naufragio di Cutro.

Il processo riguardante i ritardi nei soccorsi al naufragio del caicco avvenuto il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro è stato rinviato al 30 gennaio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Naufragio Cutro

Argomenti discussi: Sardegna, nave cargo rischia il naufragio sugli scogli: il video della Guardia costiera; ministra Santanché; Valentino, le lacrime di Bruce Hoeksema: Grazie per avermi scelto, mi hai cambiato per sempre; Valentino, Anne Hathaway arriva alla Basilica Santa Maria degli Angeli per il funerale.

Naufragio di Cutro, ripreso il processo contro 6 tra finanzieri e guardacostePrima udienza, dopo il rinvio del 14 gennaio. Accanto a sopravvissuti e Ong costituitisi parti civili, Amnesty International vigila e lamenta carenze nel pattugliamento del mare ... rainews.it

Naufragio Cutro, via al processo: chieste testimonianze di Salvini e PiantedosiAl processo sui presunti ritardi nei soccorsi al naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, che causò 94 morti, le parti civili hanno chiesto di sentire i ministri Salvini e Piantedosi. Primo dibattimen ... msn.com

Al via oggi il processo per la strage di Cutro. Il naufragio che tre anni fa costò la vita a quasi cento migranti. Naufragio colposo e omicidio plurimo è l'accusa per sei funzionari della Guardia Costiera e della Finanza. - facebook.com facebook

#TG2000 - #Naufragio di #Cutro, prima udienza processo su ritardi nei soccorsi #30gennaio #SteccatodiCutro #migranti #News #TV2000 @tg2000it x.com