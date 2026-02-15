Scuola vietato ricordare il naufragio di Cutro
A causa delle restrizioni imposte, nelle scuole italiane non si può più parlare del naufragio di Cutro. Questa decisione ha sorpreso molti insegnanti, che spesso usano i fatti di attualità per stimolare discussioni in classe. Ora, gli studenti non possono approfondire il tragico incidente che ha portato alla morte di decine di migranti, un evento ancora molto presente nelle conversazioni pubbliche.
Che l’applicazione della par condicio a scuola si sarebbe rivelata sciocca e controproducente lo avevano previsto in tanti. Ma il ministro dell’Istruzione e merito, Giuseppe Valditara, nel tentativo di evitare altri inviti negli istituti a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, l’ha imposta attraverso una circolare a novembre scorso. Un mese dopo, ritenendola non abbastanza applicata, l’ha ribadita, aggiungendo che il testo andava inteso «quale direttiva per i dirigenti scolastici», anche se era solo una comunicazione. A Crotone è stata applicata esattamente come voleva il ministro: l’Istituto Barlacchi-Lucifero ha cancellato una giornata in ricordo della strage di Cutro, il naufragio davanti alle coste calabresi del 26 febbraio 2023 in cui morirono 94 persone, 35 delle quali minori. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Crotone, a scuola vietato parlare del naufragio di Cutro “senza un contraddittorio”
A Crotone, un insegnante ha deciso di vietare agli studenti di parlare del naufragio di Cutro, sostenendo che non c’era spazio per un confronto aperto.
Niente incontro a scuola sul naufragio di Cutro, perché «manca il contraddittorio»: la polemica su una scuola di Crotone
Una scuola di Crotone ha impedito un evento commemorativo sul naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, perché non c’era il contraddittorio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Crotone, se a scuola è vietato parlare di Cutro; Libro e penna a scuola, stop abbuffate di telefono cellulare a casa: il piano Valditara per migliorare gli apprendimenti - VIDEO; Heraskevych a Milano Cortina porterà in gara il casco da skeleton con gli sportivi ucraini uccisi vietato dal Cio. Zelensky: Ricorda il prezzo della nostra lotta; Cutro | Vietato ricordare i bambini del mare - La Novità Online.
Niente incontro a scuola sul naufragio di Cutro, perché «manca il contraddittorio»: la polemica su una scuola di CrotoneLa denuncia del sindacato Flc Cgil sulla decisione del preside del Barlacchi: «Era un momento di riflessione civile, non politica. La scuola ci ripensi» L'articolo Niente incontro a scuola sul naufrag ... msn.com
Effetto Valditara, annullato evento a scuola per ricordare i migranti della strage di Cutro: Manca il contraddittorioIl preside del polo tecnico di Crotone blocca l'iniziativa della Cgil per ricordare le 94 vittime del naufragio di Cutro ... ilfattoquotidiano.it
Alla luce della notizia che una scuola ha vietato a un bambino autistico di frequentare gite scolastiche, sento il bisogno di dire qualcosa in merito. Ci sono ragazzi e ragazze che nessuno invita ai compleanni per esempio, alle cene di classe. Ci sono ragazzi ch facebook
Cesena, vietato parlare del referendum a scuola: 50 prof si ribellano al diktat x.com