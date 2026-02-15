scuola vietato ricordare il naufragio di cutro

A causa delle restrizioni imposte, nelle scuole italiane non si può più parlare del naufragio di Cutro. Questa decisione ha sorpreso molti insegnanti, che spesso usano i fatti di attualità per stimolare discussioni in classe. Ora, gli studenti non possono approfondire il tragico incidente che ha portato alla morte di decine di migranti, un evento ancora molto presente nelle conversazioni pubbliche.

Che l’applicazione della par condicio a scuola si sarebbe rivelata sciocca e controproducente lo avevano previsto in tanti. Ma il ministro dell’Istruzione e merito, Giuseppe Valditara, nel tentativo di evitare altri inviti negli istituti a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, l’ha imposta attraverso una circolare a novembre scorso. Un mese dopo, ritenendola non abbastanza applicata, l’ha ribadita, aggiungendo che il testo andava inteso «quale direttiva per i dirigenti scolastici», anche se era solo una comunicazione. A Crotone è stata applicata esattamente come voleva il ministro: l’Istituto Barlacchi-Lucifero ha cancellato una giornata in ricordo della strage di Cutro, il naufragio davanti alle coste calabresi del 26 febbraio 2023 in cui morirono 94 persone, 35 delle quali minori. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

A Crotone, un insegnante ha deciso di vietare agli studenti di parlare del naufragio di Cutro, sostenendo che non c’era spazio per un confronto aperto.

Una scuola di Crotone ha impedito un evento commemorativo sul naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, perché non c’era il contraddittorio.

