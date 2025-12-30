In occasione delle festività natalizie, la Festa con la Hall of Fame celebra i 50 anni del torneo calcistico over 45 ‘Locanda Alinò’. Un momento per ringraziare tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito a mantenere viva questa tradizione, simbolo di passione e amicizia. Il professor Pier Giorgio Baudinelli, patron dell’evento, invita a condividere questa ricorrenza, testimonianza di un impegno duraturo nel tempo.

Cinquant’anni son sempre cinquant’anni. E così, in occasione delle festività natalizie, il patron del torneo calcistico over 45 ‘Locanda Alinò’, il professor Pier Giorgio Baudinelli, intende ringraziare tutti coloro che nel corso degli anni hanno contribuito a mantenere viva e longeva questa simpatica ed unica manifestazione sportiva, che ha toccato il mezzo secolo. Oltre ovviamente ai fratelli Ciro e Beppe Di Cristo del locale di via del Molo con il contributo del prestigioso trofeo, opera dell’Incisoria Pallone, si menzionano anche gli amici Paolo dell’ Assicurazione Generali, Rosanna del ristorante da Sandro, Mirko dell’ Ottica Damiani, Nanni della Monbat Italy, Andrea del ristorante Pin Bon, Paolo di Cantine Lunae Bosoni, Marco del Frantoio Lucchi e Guastalli, Tommaso di Banca Fideuram, Omar Racing, Massimo di Panifici Stradini, Daniele della Edilizia Style Art, Fede della Pia Centenaria e Matteo della Bama Forneria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa con la Hall of fame: "Mezzo secolo di emozioni"

Leggi anche: Il Rugby nella storia. Mezzo secolo di sport. Festa con la città

Leggi anche: Galilei in festa Mezzo secolo di istruzione con le nuove sfide della conoscenza

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Festa con la Hall of fame: Mezzo secolo di emozioni; Estate 2026: dal soul al musical; Forno Sammarco in Festa: l’evento si sposta al 31 dicembre 2025.; Giammario Grassellini nella Hall of Fame della boxe umbra.

Hall of Fame Viola, una festa tra storia e passione - La Hall of Fame Viola (giunta all'ottava edizione) ha vissuto un'altra serata appassionante ... lanazione.it

A Bologna la festa della Hall Of Fame - Oggi a Bologna la Federazione Italiana Pallavolo celebra i suoi eroi e le persone che hanno fatto grande, negli anni, il movimento italiano. tuttosport.com

Dalla Hall of Fame alla festa: Totti celebrato prima della sfida con il Real - In campo ci sarà in palio il primo posto nel girone di Champions League e il passaggio agli ottavi di finale, ma Roma- ilmessaggero.it

Un giorno, una storia - La verità su Brigitte Bardot

Un giorno di festa si trasforma in un incubo La hall dell’hotel va a fuoco durante il taglio della torta, sposo ustionato: soccorsi 200 invitati - facebook.com facebook