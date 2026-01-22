Confcommercio Forlì-Cesena celebra l’80º anniversario della sua fondazione con una cerimonia al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico. L’evento, presieduto da Augusto Patrignani, riconosce anche cento imprese che operano da oltre cinquant’anni. L’appuntamento si svolge oggi alle 15, offrendo l’opportunità di riflettere sulla storia e l’impegno del settore commerciale nella provincia.

L’Unione provinciale di Forlì-Cesena di Confcommercio, presieduta da Augusto Patrignani, celebra oggi alle 15, al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, l’ ottantesimo anniversario della fondazione di Confcommercio Cesena e Forlì. All’evento interverrà il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli. A rappresentare la Regione Emilia-Romagna sarà la consigliera regionale Francesca Lucchi. Interverrà l’orchestra di Mirko Casadei ad allietare l’evento. Dopo l’intervento del presidente nazionale, verranno premiate oltre cento imprese provinciali presenti sul mercato da oltre cinquant’anni, di cui una ottantina con sede nel territorio cesenate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confcommercio, festa per l’80°. Riconoscimenti a cento imprese aperte da più di mezzo secolo

