Nathan Trevallion e il faticoso tentativo di trattativa | Voglio i miei figli a casa L’appello a chi protesta per la famiglia nel bosco

Nathan Trevallion, padre dei cosiddetti “bimbi del bosco”, si è presentato oggi nella casa famiglia dove sono ospitati i suoi figli, accompagnato dalla zia e dalla nonna. Ha espresso il desiderio di riportarli a casa, cercando di avviare un tentativo di trattativa. Nel frattempo, ha lanciato un appello a chi protesta per la famiglia nel bosco.

Nathan Trevallion, il padre dei cosiddetti “bimbi del bosco”, è tornato oggi nella casa famiglia dove sono ospitati i suoi figli, questa volta insieme alla zia e alla nonna dei piccoli. Uscendo dalla struttura, l’uomo ha continuato a mostrarsi più favorevole della moglie a trattare con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria. Così come aveva provato a fare nel corso della fase istruttoria, a differenza di Catherine Birmingham. Trevallion ha quindi lanciato un appello: «Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui». Ha poi chiesto a chi lo sostiene di evitare iniziative pubbliche: «Chiedo con rispetto di non organizzare presidi o proteste davanti alla casa famiglia o alle abitazioni private». 🔗 Leggi su Open.online

