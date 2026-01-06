Lega il ciclone Agnelli | L’era di Ghinelli è finita Io sindaco? Mai dire mai

Mario Agnelli annuncia la fine dell’era di Ghinelli e riflette sul suo possibile ruolo di sindaco, sottolineando la natura temporanea della nomina e le sfide politiche in vista delle prossime elezioni comunali di Arezzo. Tra equilibri interni e ambizioni personali, il leader della Lega traccia le linee strategiche per il futuro della coalizione, evidenziando un percorso di transizione e continuità amministrativa.

Una nomina a termine ma strategica, che accompagnerà la Lega verso le elezioni comunali di Arezzo. Tra equilibri interni, ambizioni personali, discontinuità amministrativa e futuro della coalizione, Mario Agnelli traccia la sua linea. Cosa rappresenta per lei la nomina a commissario provinciale della Lega? "Ho accettato questo incarico per gestire una fase delicata, quella che porterà al voto di Arezzo, cercando di dare il mio contributo. È anche un riconoscimento del lavoro svolto, ma non mi nascondo la complessità della sfida. Ho affrontato incarichi più semplici di questo: qui si va oltre i confini del mio Comune e so benissimo che le elezioni del capoluogo sono un'altra cosa rispetto a quelle dei centri sotto i 15 mila abitanti".

