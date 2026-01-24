A Dugenta si costituisce ufficialmente un nuovo gruppo di opposizione nel Consiglio comunale. Questa formazione rappresenta un’importante novità nel panorama politico locale, offrendo un punto di vista alternativo alle scelte dell’amministrazione comunale. La nascita di questa squadra riflette l’interesse di alcuni cittadini di partecipare attivamente alla vita politica del paese, contribuendo al dibattito e alla crescita della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Prende ufficialmente forma a Dugenta un nuovo gruppo di opposizione in Consiglio comunale. I consiglieri Antonio Ciervo e Fabio Di Caprio hanno costituito il gruppo consiliare, con l’assegnazione a Ciervo del ruolo di capogruppo. La prima attività del nuovo gruppo risale al 16 gennaio, quando il Consiglio comunale ha discusso e approvato l’annullamento della delibera del 30 dicembre scorso, con cui era stata modificata la composizione della Commissione elettorale a discapito di Di Caprio. Una seduta particolarmente contestata, anche alla luce dell’assenza dei due consiglieri per motivi di salute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dugenta, nasce un nuovo gruppo d’opposizione in Consiglio comunale

