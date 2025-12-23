Jazz senza confini ai piedi del Vesuvio | grandi nomi internazionali al DiVino Jazz Festival 2025

Gli spagnoli  Marco Mezquida     e  Chicuelo, gli argentini  Aires Tango, gli statunitensi di  Eric Waddell & Abundant Life Singers  e il trio  Servillo, Girotto, Mangalavite  sono alcuni dei protagonisti in scena al  DiVino Jazz Festival 2025. La XVIII edizione del festival diretto da  Gigi Di Luca  – in corso di svolgimento in 7 comuni del vesuviano fino al 30 dicembre – entra nel vivo con diversi eventi ad ingresso gratuito. Oltre alla musica live, infatti, sono previste varie attività come le  visite alle aziende vinicole vesuviane, le degustazioni e  i laboratori del gusto, la sezione  Archeojazz  con itinerari turistici agli scavi di Pompei e di Oplonti, all’Antiquarium e Villa Regina a Boscoreale,  i racconti Divini, le esposizioni di artigianato e prodotti tipici, performance artistiche e street art. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

