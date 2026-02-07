Riforma giustizia | a Rieti nasce un Comitato civico per il No e inizia la campagna referendaria

A Rieti nasce un Comitato civico che si oppone alla riforma della giustizia. Il gruppo ha già iniziato a raccogliere firme e a sensibilizzare i cittadini sul voto referendario. La decisione arriva mentre il fronte del “No” si rafforza in tutta Italia, e anche nel Reatino si organizza per contrastare la proposta di modifica costituzionale.

Il fronte del "No" al referendum costituzionale sulla giustizia si struttura anche nel Reatino, con la nascita di un Comitato civico che ha ufficialmente avviato la campagna territoriale. L'iniziativa, promossa da un gruppo di cittadini e associazioni, mira a sensibilizzare l'elettorato sulle implicazioni della riforma e a difendere, come dichiarato dai promotori, i principi fondamentali della Costituzione italiana. L'avvio delle attività è stato annunciato con una prima pubblica manifestazione prevista per il 5 febbraio, segnando l'inizio di un percorso di incontri e dibattiti aperti alla cittadinanza.

