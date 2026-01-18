Padova si mobilita | nasce il Comitato civico per i diritti in Venezuela

Il 17 gennaio 2026, a Palazzo Moroni, è stato annunciato ufficialmente il Comitato civico per i diritti in Venezuela. L'iniziativa, promossa dalla comunità italo-venezuelana di Padova e del Veneto, si propone di sostenere la libertà e i diritti umani nel paese sudamericano. La creazione di questo comitato rappresenta un passo importante per coinvolgere la cittadinanza locale su tematiche di interesse internazionale.

A Palazzo Moroni, negli spazi riservati ai gruppi di minoranza, è stato presentato ufficialmente, sabato 17 gennaio 2026, il Comitato per la libertà in Venezuela, un’iniziativa civica promossa dalla comunità italo-venezuelana residente tra Padova e il Veneto.A guidare il Comitato è Yaneth Alarcon. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Giustizia, nasce anche Messina il comitato civico per il No al referendum: Luigi D'Andrea coordinatore

A Messina è stato costituito il Comitato civico per il No al referendum sulla giustizia, con Luigi D'Andrea come coordinatore. Il comitato si impegna a promuovere un’informazione chiara e trasparente sul quesito referendario, contribuendo al confronto pubblico e spiegando le motivazioni della posizione contraria alla riforma. La presenza di questo organismo mira a favorire un dibattito consapevole tra i cittadini in vista della consultazione.

Parco degli Ulivi di Carini, nasce il comitato civico per il diritto all’acqua: "Serve una soluzione strutturale"

Dopo il distacco idrico del 1° dicembre al Parco degli Ulivi di Carini, che ha coinvolto circa 200 famiglie, è stato creato il “Comitato Civico Spontaneo per il Diritto all’Acqua”. L’obiettivo è chiedere una soluzione strutturale e garantire un servizio idrico stabile e affidabile per la comunità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nel mese di novembre 2025, l’IIS “P. Scalcerle” di Padova ha pubblicato il primo bando di mobilità internazionale del 2025-’26 nell’ambito del Programma Erasmus+, con il quale la scuola è accreditata da ormai 10 anni. Il bando è rivolto specificam - facebook.com facebook