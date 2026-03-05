BMT 2026 Worldtours | servono regole nel turismo

Il settore turistico in Campania mantiene numeri elevati, con Napoli e le aree circostanti che restano tra le mete più visitate del Mediterraneo. La manifestazione BMT 2026 e gli eventi del circuito Worldtours hanno portato l'attenzione sulla necessità di stabilire regole chiare per il settore. La crescita del turismo presenta sfide legate alla gestione e alla sostenibilità della destinazione.

Il turismo in Campania continua a registrare numeri importanti, confermando Napoli e il territorio regionale come una delle destinazioni più attrattive del Mediterraneo. Tuttavia, dietro questa crescita si nasconde una questione che riguarda la qualità e la sostenibilità dell’offerta turistica. Fondata nel 1998 a Napoli, Worldtours è oggi uno degli operatori più attivi nel comparto extra-alberghiero. L’azienda offre servizi che includono tour guidati, escursioni, transfer privati, noleggio con conducente e soluzioni per il segmento MICE, con una presenza consolidata anche nelle città di Roma e Firenze. Secondo il CEO Amedeo Conte, il punto centrale non è più dimostrare l’attrattività della Campania. 🔗 Leggi su Parlami.eu

