Tentato femminicidio a Monfalcone | uomo si suicida dopo aver accoltellato la moglie

A Monfalcone, si è verificato un episodio di violenza domestica in cui un uomo di 76 anni ha accoltellato la moglie di 63 anni, successivamente togliendosi la vita. La donna, rimasta gravemente ferita, è stata trasportata in ospedale a Trieste, dove riceve cure. L’intera vicenda evidenzia una tragica escalation di violenza all’interno di una relazione familiare.

Accoltella la moglie, poi si uccide a 76 anni: la donna è gravissima. La vicina sente le grida e lancia l'allarme - Ha dapprima tentato di uccidere la moglie con un coltello, ferendola, poi si è suicidato rivolgendo l'arma contro di sé. msn.com

Tentato femminicidio nella notte: un 76enne accoltella la compagna di 63 anni. L'uomo si è poi suicidato, la donna è in gravissime condizioni in ospedale - Ha cercato di uccidere la compagna di 63 anni, colpendola con diverse coltellate, all'interno di una palazzina di vicolo Desenibus, a Monfalcone. ildolomiti.it

Sono stabili le condizioni della donna accoltellata dal marito a Monfalcone. La 63enne italiana, sopravvissuta al tentato femminicidio, non è in pericolo di vita. La donna è attualmente ricoverata all'ospedale di Cattinara, a Trieste, nel reparto di Medicina d'urge - facebook.com facebook

