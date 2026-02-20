Atalanta-Napoli il dato sorride agli azzurri | non succede dal 2021!

Domenica pomeriggio, il Napoli ha ottenuto una vittoria contro l'Atalanta, una conquista che non si vedeva dal 2021. La squadra partenopea ha dominato il match, segnando due gol nel primo tempo e mantenendo il vantaggio fino alla fine. La sfida, valida per la corsa in classifica, ha mostrato una buona prestazione degli azzurri. La vittoria porta il Napoli a un passo dalla zona alta della classifica, alimentando le speranze di qualificazione europea.

© Spazionapoli.it - Atalanta-Napoli, il dato sorride agli azzurri: non succede dal 2021!

Riflettori puntati sulla big match di domenica pomeriggio fra Atalanta e Napoli, con le due squadre che al Gewiss si contenderanno 3 punti fondamentali per i rispettivi obiettivi. Una gara sicuramente complicata per gli uomini di Conte, vista la situazione infortuni e il buon momento dell’avversario. Tuttavia c’è una statistica che fa ben sperare: gli azzurri infatti non perdono a Bergamo da ben 5 anni. 21 febbraio 2021: L’ultima sconfitta del Napoli a Bergamo. In tempi recenti, Atalanta e Napoli ci hanno sempre regalato gare avvincenti e spettacolari, nella maggior parte dei casi con piogge di gol.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Napoli-Roma, il dato fa sorridere Conte: non succede dal 2024Antonio Conte sorride perché il Napoli non aveva vinto contro la Roma dal 2024. I precedenti. Il passato ’sorride’ agli azzurri. Allo Stirpe vittorie in paritàIl passato gioca a favore dell’Empoli, che ha sempre portato a casa punti nelle ultime sfide contro il Frosinone. NAPOLI-ATALANTA 3-1 | HIGHLIGHTS | 12ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Atalanta-Napoli, c’è un dato che sorride agli azzurri: l’analisi – CdS; ? ATALANTA-NAPOLI. Conte conferma la difesa a tre, nuova occasione per Beukema; Serie A, weekend decisivo: Juventus?Como e Atalanta?Napoli in primo piano; Più parati o più segnati? Il bilancio dei rigori in Serie A, squadra per squadra. Atalanta-Napoli pronostico e quote: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Atalanta-Napoli con un focus sulla chicca dell'esperto nelle quote risultato esatto della partita valida per il 26° turno di Serie A. calciomercato.com Serie A, Atalanta-Napoli: bergamaschi imbattuti nel 2026 ma quando Conte incrocia la Dea...Ecco il focus di Lottomatica.sport sulla sfida di domenica pomeriggio che mette in palio punti importanti per l'Europa ... corrieredellosport.it Atalanta-Napoli, le probabili formazioni Sky: in dubbio McTominay, sorpresa Alisson! x.com La redazione sportiva di SKY ha provato ad anticipare le scelte di Conte in vista di Atalanta-Napoli - facebook.com facebook