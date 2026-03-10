A Napoli, un uomo di 39 anni si è suicidato impiccandosi con un lenzuolo nella stanza dell'ospedale dove era sotto stretta sorveglianza. La sua morte segue un episodio in cui aveva accoltellato una donna sconosciuta su un autobus. L’uomo era stato ricoverato in ospedale dopo l’incidente, ma poco dopo si è tolto la vita.

Si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo, Antonio Meglio, il 39enne che lo scorso 5 marzo aveva aggredito e ferito con un coltello un'avvocato penalista di 32 anni - che non conosceva - a bordo di un autobus a Napoli. L'uomo era piantonato in ospedale quando si è suicidato. Nella serata di giovedì 5, dopo una trattativa a cui ha preso parte anche il conducente del bus a bordo del quale teneva l'avvocato sotto minaccia, è stato bloccato e fermato dai carabinieri che hanno anche evitato un tentativo di linciaggio. Lunedì il gip aveva convalidato il fermo ed emesso il carcere nei confronti del 39enne., Antonio Meglio si trovava a bordo di un autobus della linea c32 dell'Anm, l'azienda di trasporti della città di Napoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, morto suicida il 39enne che accoltellò una sconosciuta sul bus

