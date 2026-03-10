Un uomo di 39 anni, coinvolto nell'aggressione di una penalista di 32 anni avvenuta giovedì scorso nel quartiere Vomero di Napoli, si è suicidato impiccandosi con un lenzuolo. La sera dell'evento, l’uomo aveva aggredito e ferito la donna con un coltello a bordo di un autobus. La vittima è stata soccorsa e le sue condizioni sono state stabilizzate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo Antonio Meglio, l ‘uomo di 39 anni che la sera di giovedì scorso 5 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli, a bordo di un bus ha aggredito e ferito con un coltello una penalista di 32 anni. Il 39enne era piantonato in ospedale quando si è suicidato. Giovedì, dopo una trattativa a cui ha preso parte anche il conducente del bus a bordo del quale teneva l’avvocato sotto minaccia, è stato bloccato e fermato dai carabinieri che hanno anche evitato un tentativo di linciaggio. Ieri il gip aveva convalidato il fermo ed emesso il carcere nei confronti del 39enne. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Morto suicida il 39enne protagonista dell’aggressione alla penalista sul bus

Articoli correlati

Schiaffi e sputi all’autista del bus. In carcere minorile il sedicenne protagonista dell’aggressioneLucca, 31 dicembre 2025 – Il 6 novembre scorso aveva aggredito con violenza una donna di 47 anni, autista del bus di AT in piazzale Verdi, che si era...

Leggi anche: Napoli, raid di un folle, pugnala avvocato penalista sul bus e rischia il linciaggio: preso