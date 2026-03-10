Morto suicida il 39enne protagonista dell’aggressione alla penalista sul bus
Un uomo di 39 anni, coinvolto nell'aggressione di una penalista di 32 anni avvenuta giovedì scorso nel quartiere Vomero di Napoli, si è suicidato impiccandosi con un lenzuolo. La sera dell'evento, l’uomo aveva aggredito e ferito la donna con un coltello a bordo di un autobus. La vittima è stata soccorsa e le sue condizioni sono state stabilizzate.
Si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo Antonio Meglio, l 'uomo di 39 anni che la sera di giovedì scorso 5 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli, a bordo di un bus ha aggredito e ferito con un coltello una penalista di 32 anni. Il 39enne era piantonato in ospedale quando si è suicidato. Giovedì, dopo una trattativa a cui ha preso parte anche il conducente del bus a bordo del quale teneva l'avvocato sotto minaccia, è stato bloccato e fermato dai carabinieri che hanno anche evitato un tentativo di linciaggio. Ieri il gip aveva convalidato il fermo ed emesso il carcere nei confronti del 39enne.
