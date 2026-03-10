Napoli capitale del calcolo quantistico superconduttivo con il nuovo processore a 64 qubit del computer

A Napoli è stato installato un nuovo processore a 64 qubit nel computer quantistico pubblico chiamato Partenope, inaugurato nella primavera del 2024. Questo sistema utilizza tecnologia superconduttiva e si trova nel primo centro di calcolo quantistico pubblico in Italia. L’obiettivo è di espandere le capacità di calcolo e di esplorare nuovi ambiti della computazione quantistica.

Dopo l’inaugurazione nella primavera del 2024, Partenope, il primo computer quantistico pubblico italiano basato su tecnologia superconduttiva, punta oggi a raggiungere territori inesplorati della computazione quantistica grazie all’installazione di un processore più potente, portando il computo complessivo dei qubit a disposizione del sistema dai 25 iniziali a 64. Il Calcolatore, realizzato dal gruppo di Tecnologie Quantistiche Superconduttive dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ e finanziato dall’ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in HPC, Big Data e Quantum Computing, si appresta così ad entrare in una nuova fase operativa... 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Il futuro del calcolo: come i computer quantistici potrebbero rivoluzionare scienza e tecnologiaIl futuro del calcolo è in bilico su un nuovo orizzonte tecnologico: i computer quantistici stanno passando dal campo della teoria alla realtà... Germania avvia Euro-Q-Exa: primo computer quantistico europeo per ricerca e sovranità tecnologica.Germania e Quantum Leap: Il Primo Computer Quantistico Europeo Entra in Funzione Monaco di Baviera ha segnato un punto di svolta nella corsa europea... Aggiornamenti e notizie su Napoli capitale Argomenti discussi: Roma, basta canoni alle edicole. Esenzione in tutta la Capitale; NEWS - Napoli si conferma capitale del calcolo quantistico superconduttivo con il nuovo processore a 64 qubit del computer della Federico II Partenope.