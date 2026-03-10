Napoli | il supercomputer Partenope passa a 64 qubit

A Napoli è stato attivato un supercomputer chiamato Partenope, dotato di un processore superconduttivo da 64 qubit. Questa novità rappresenta un passo importante nel campo della tecnologia quantistica in Italia. La macchina è ora operativa e mira a potenziare le capacità di calcolo avanzato nel Paese. La notizia segna una tappa significativa nello sviluppo di questa tecnologia a livello nazionale.

Napoli si conferma come il nuovo epicentro italiano della rivoluzione quantistica con l'attivazione di un processore superconduttivo da 64 qubit all'interno del computer Partenope. Questo potenziamento, realizzato dall'Università Federico II e finanziato dal Centro Nazionale ICSC, segna il passaggio dai 25 qubit iniziali a una capacità computazionale nettamente superiore. L'evento, che prende forma nella primavera del 2024 e si concretizza pienamente nel mese di febbraio 2026, trasforma la città in un nodo strategico per lo sviluppo di algoritmi complessi e per la formazione di competenze specializzate. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha sottolineato come questo passo renda l'Italia protagonista nell'innovazione tecnologica globale.