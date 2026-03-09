Giornate Fai di Primavera anche lo Stadio Maradona di Napoli sarà visitabile | tutti i luoghi in Campania

Durante le Giornate Fai di Primavera, il pubblico potrà visitare lo Stadio Maradona di Napoli, che sarà aperto al pubblico il 21 e 22 marzo. Oltre allo stadio, anche altri luoghi in Campania saranno accessibili in questa occasione. La manifestazione prevede l'apertura di diversi siti di interesse culturale e storico nella regione, offrendo l’opportunità di visitare luoghi normalmente non accessibili.

