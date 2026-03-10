Napoli giovane donna accoltellata in autobus | l’aggressore si toglie la vita

Una giovane donna è stata accoltellata a bordo di un autobus a Napoli. L’aggressore, un uomo di 39 anni, è stato successivamente arrestato e si è tolto la vita nella stessa serata. La polizia ha confermato i fatti senza ulteriori dettagli sulla dinamica. La vicenda si è conclusa con il tragico gesto dell’uomo, che si è suicidato poco dopo l’arresto.

(Adnkronos) – Si è tolto la vita nella serata di ieri il 39enne arrestato dopo aver accoltellato una donna a bordo di un autobus a Napoli. L'uomo si trovava piantonato nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Giovanni Bosco, dove si è impiccato utilizzando un lenzuolo. Secondo quanto si apprende, dopo il fermo aveva già tentato un gesto di autolesionismo sia in caserma dopo l'arresto, sia durante la permanenza nel carcere di Poggioreale, prima del trasferimento nella struttura ospedaliera. Nella serata di ieri, poi, il triste epilogo. Venerdì sera, l'uomo aveva sequestrato una donna di 32 anni a bordo di un autobus e l'aveva accoltellata più volte senza alcun motivo.