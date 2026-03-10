Napoli donna pugnalata sul bus | si toglie la vita l?aggressore

Una donna è stata pugnalata su un autobus a Napoli e, poco dopo, l’aggressore si è tolto la vita. L’uomo, ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta giovedì scorso in via Simone Martini, non è sopravvissuto. L’incidente è avvenuto all’interno del mezzo pubblico e le autorità hanno identificato il responsabile, che ha poi deciso di togliersi la vita.

Non ce l'ha fatta, Antonio Meglio il 30 novembre è ritenuto responsabile dell'aggressione avvenuta giovedì scorso in via Simone Martini all'interno di un bus. Si è tolto la vita all'interno dell'ospedale napoletano San Giovanni bosco nel quale era stato ricoverato per evidenti disturbi psichici. Ieri mattina aveva sostenuto l'interrogatorio di garanzia nel corso del quale era stato convalidato del fermo operato dai carabinieri giovedì notte l'accusa nei suoi confronti era di lesioni gravi sequestro di persona e deturpamento di culto. Difeso dal penalista Gianluca Sperandeo Antonio meglio aveva provato a ricostruire la dinamica degli eventi culminata nell'aggressione di una Penalista napoletana, Alessia Viola, brutalmente accoltellata senza alcun motivo.