dai centri commerciali ai ristoranti ecco come agiva la banda organizzata di ladri arrestata dalla squadra mobile

Venerdì scorso, la banda di ladri organizzati ha messo a segno una serie di furti in diversi negozi di Milano, tra cui centri commerciali e ristoranti. La Polizia di Stato ha intercettato e arrestato quattro persone, tra cui un uomo e una donna peruviani di 28 e 35 anni, un’argentina di 43 anni e un cubano di 47 anni, che avevano già tentato di svaligiare un supermercato in zona Porta Romana.

Milano, 15 febbraio 2026 – Venerdì scorso a Milano la Polizia di Stato ha arrestato due peruviani, un uomo e una donna di 28 e 35 anni, un'argentina 43enne e un cubano di 47 anni, tutti per furto aggravato in concorso. Inoltre, sono stati arrestati altri due peruviani di 23 e 26 anni, entrambi con precedenti e irregolari, per tentato furto e, infine, un italiano 24enne per detenzione ai fini di spaccio di droga. Per quanto riguarda i primi quattro arresti, gli agenti della Squadra Mobile sono venuti a conoscenza di un furto commesso intorno alle 17 all’interno di un bar del Centro commerciale Portello a opera di due donne che poi si sono allontanate a bordo di un’auto con all’interno due uomini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

