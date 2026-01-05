Napoli incendio al Policlinico della Federico II | fiamme nei cunicoli

Un incendio si è sviluppato nei cunicoli del Policlinico Federico II di Napoli, coinvolgendo le aree tra i numeri 9 e 20 dell'edificio. Le fiamme si sono propagate all’interno dei passaggi sotterranei, creando situazioni di emergenza. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e garantire la sicurezza di pazienti e personale.

Incendio di vaste proporzioni al policlinico della Federico II di Napoli. Le fiamme si sono sprigionate nei cunicoli degli edifici del presidio universitario, che vanno dal numero 9 al numero 20,.

