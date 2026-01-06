Accoltella la compagna e si toglie la vita pensando di averla uccisa | la donna trovata riversa sul pianerottolo è grave

Nella provincia di Gorizia, si è verificato un grave episodio di violenza domestica. Un uomo ha accoltellato la compagna, poi si è suicidato, credendo di averla uccisa. La donna è stata trovata riversa sul pianerottolo in condizioni critiche. L'evento evidenzia ancora una volta la gravità dei casi di femminicidio e la necessità di interventi preventivi e di supporto alle vittime.

