Donna accoltellata sul bus a Napoli parla un uomo intervenuto | Ho provato a far ragionare l'aggressore

Un uomo intervenuto durante l’accoltellamento di una donna su un autobus a Napoli ha dichiarato di aver cercato di far ragionare l’aggressore. La testimonianza viene da Mauro Marraffino, residente in via Simone Martini, a circa 200 metri dal luogo dell’incidente. L’episodio si è verificato in città e ha attirato l’attenzione delle autorità. Marraffino ha riferito i dettagli dell’accaduto a Fanpage.

Mauro Marraffino, che abita in via Simone Martini, a 200 metri dal luogo dell'aggressione, ha raccontato a Fanpage.it il suo tentativo, insieme ai carabinieri, di far ragionare l'aggressore. Poi, quando l'uomo è stato ammanettato, Marraffino ha portato la donna aggredita in salvo.