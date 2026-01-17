La Quantum Valley Napoletana, laboratorio della Federico II, si dedica allo sviluppo del teletrasporto quantistico di informazioni. Un campo all’avanguardia che mira a rivoluzionare le comunicazioni e la sicurezza digitale. In questo contesto, si lavora per rendere possibile lo scambio istantaneo di dati attraverso tecnologie basate sui principi della fisica quantistica, aprendo nuove prospettive per il futuro della tecnologia.

Si avvicina un mondo in cui esiste il teletrasporto. No, non di materia, come nei film di Star Trek, ma di informazioni. Sì, certo, anche oggi grazie ad internet siamo in grado di trasmettere dati da ogni parte del globo, ma se questi messaggi venissero teletrasportati da un punto all’altro senza possibilità di essere intercettati dagli hacker? È questa la realtà che si sta avvicinando grazie al Quantum Internet Testbed, il laboratorio dell’Università Federico II di Napoli che è tra i primi in Italia a permettere esperimenti di teletrasporto quantistico. La struttura è stata inaugurata ieri nella sede di Monte Sant’Angelo in occasione del workshop “Towards a National Quantum Internet Infrastructure”. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - La Quantum valley napoletana: ecco il laboratorio della Federico II per il teletrasporto quantistico

Leggi anche: Federico II, a Napoli via al primo Quantum Internet Testbed italiano: laboratorio aperto per ricerca e industria

Leggi anche: Il teletrasporto quantistico: gli scienziati ci riescono con la normale fibra ottica

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli, all'università Federico II il laboratorio per esperimenti di teletrasporto quantistico - È stato presentato oggi, 16 gennaio, all’Università degli Studi di Napoli Federico II, il Quantum Internet Testbed, il primo laboratorio in Italia a fare ... msn.com