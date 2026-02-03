Il futuro del calcolo | come i computer quantistici potrebbero rivoluzionare scienza e tecnologia

Nel mondo della tecnologia, i computer quantistici stanno facendo passi da gigante. Dopo anni di studi e sperimentazioni, si avvicinano sempre più a essere uno strumento reale, pronto a cambiare il modo in cui si fa ricerca e si risolvono problemi complessi. Le applicazioni spaziano dalla medicina alla finanza, e il loro potenziale è grande. Ora si attende solo di vedere come evolveranno nel prossimo futuro.

Il futuro del calcolo è in bilico su un nuovo orizzonte tecnologico: i computer quantistici stanno passando dal campo della teoria alla realtà concreta, aprendo scenari che potrebbero rivoluzionare scienza, medicina, finanza e sicurezza informatica. A differenza dei tradizionali computer che elaborano informazioni in bit binari — 0 o 1 — i sistemi quantistici si basano su qubit, che grazie ai principi della meccanica quantistica possono esistere in sovrapposizione, ovvero essere contemporaneamente 0 e 1. Questa proprietà, unita all'entanglement — dove due qubit possono essere collegati in modo tale che lo stato di uno influisca istantaneamente sull'altro — permette a questi dispositivi di eseguire calcoli complessi in tempi irraggiungibili per i computer classici.

