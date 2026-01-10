Mercato Napoli brutte notizie per l’obiettivo azzurro | infortunio e cambio

Il Napoli si trova a dover affrontare alcune difficoltà in questa fase di mercato, con un infortunio che ha coinvolto un proprio giocatore e la necessità di un cambio strategico. La società monitora attentamente le opportunità di mercato, consapevole delle restrizioni legate al saldo zero. In questo contesto, ogni decisione sarà presa con attenzione per rafforzare la rosa senza compromettere l’equilibrio finanziario.

Il Napoli monitora il mercato in queste settimane complesse, dove il club azzurro avrà anche il peso del ‘ saldo zero ‘ al quale fare riferimento per qualsiasi movimento in entrata. Ecco perchè le cessioni avranno un valore fondamentale, soprattutto per capire se il Napoli potrà concretamente andare a lavorare in entrata e portare nuovi elementi all’interno della rosa di Antonio Conte. Mercato Napoli, Ferguson e Dovbyk obiettivi. Tra i nomi accostati al club azzurro, anche diversi attaccanti che farebbero al caso del tecnico azzurro da qui al termine della stagione. L’occhio di Giovanni Manna è particolarmente focalizzato sulla Roma, dove ci sono due situazioni spinose che avranno bisogno di valutazioni in queste settimane. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, Allarme Lukaku: rientro rinviato di 2-3 settimane. Ottimismo per Anguissa; Brusca frenata per Raspadori, la Roma per l'attacco pensa a Giovane; Inter, niente Parma per Frattesi: testa al mercato? Ecco il motivo; Napoli, infortunio per Neres: esce zoppicando contro la Lazio, cosa si è fatto e quanto può stare fuori. Inter a forte rischio.

