Napoli Basket ufficiale il ritorno in azzurro di Leonardo Totè | i dettagli dell' accordo

Il Napoli Basket annuncia il ritorno di Leonardo Totè, che si riunisce con il club dopo esperienze con Olimpia Milano. L'accordo, ufficializzato di recente, segna il terzo passaggio di Totè in azzurro. Il giocatore, protagonista di una stagione positiva nella passata annata, continua così il suo percorso con il Napoli, contribuendo con la sua esperienza e le sue capacità al progetto della squadra.

Il Napoli Basket e Leonardo Totè si riabbracciano per la terza volta. Il club azzurro ha ufficializzato, infatti, il ritorno del lungo proveniente dall'Olimpia Milano, autore nella scorsa stagione di una straordinaria annata all'ombra del Vesuvio. Il veronese, classe 1997, ha sottoscritto con il sodalizio partenopeo un accordo fino al 30 giugno 2027. Un rinforzo di altissimo livello sotto canestro per coach Magro, che avrà ora due settimane a disposizione per inserire il nuovo innesto approfittando del riposo in campionato nel prossimo weekend. "Sono estremamente contento di essere tornato a Napoli e di vestire questa maglia.

