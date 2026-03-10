A Napoli, alla Municipalità 7, la discussione sulla mozione di sfiducia è stata annullata a causa dell’assenza del numero legale. La votazione prevista non si è potuta svolgere, congelando temporaneamente la crisi politica locale. La seduta riguardava le Municipalità di Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno, ma non si è arrivati alla deliberazione. La situazione rimane in sospeso fino a nuove convocazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Niente numero legale, salta la discussione sulla mozione di sfiducia alla Municipalità Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno. Congelata la crisi, dunque: adesso la palla dovrebbe passare al tavolo cittadino del centrosinistra. Ieri, il presidente Antonio Troiano ha azzerato la giunta. Il nuovo esecutivo sarà uno dei punti al centro delle trattative di coalizione. Ci sono equilibri interni da ritrovare, innanzitutto. Secondo regolamento, sarà il sindaco Gaetano Manfredi a riunire il consiglio in seconda convocazione, entro 8 giorni. Quando basterà il quorum di un terzo dei consiglieri per costituire la seduta. All’ordine del giorno ci sarà ancora la mozione di sfiducia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, alla Municipalità 7 salta mozione di sfiducia per numero legale: crisi congelata, si tratta ancora

