Chi è Giulia Settembrini la compagna di Francesco Gabbani e cosa fa nella vita

Giulia Settembrini è nota come compagna di Francesco Gabbani dal 2019. La coppia presenta una differenza d'età di dieci anni. Nella vita, Giulia si dedica alle sue attività personali, mantenendo un profilo riservato rispetto alla notorietà del cantante. La loro relazione è stata spesso al centro dell'attenzione, senza tuttavia influire sulla privacy di entrambi.

Dal 2019 Giulia Settembrini è la compagna di Francesco Gabbani. Una netta differenza d’età tra i due, pari a ben dieci anni. Lui ne ha infatti 43 e lei 33. Sappiamo che è originaria di Saronno ed è laureata in Scienze Umanistiche per la Comunicazione. Dopo aver concluso gli studi a Milano nel 2014, ha iniziato a lavorare nel mondo dell’audiovisivo. I primi passi li ha mossi come assistente alla regia. Tutto sembrava nero dopo la fine dell’amore con Iardella. Una storia tormentata: “Dopo quattro anni di convivenza, ora mi torna difficile pensare alla mia vita senza Dalila al mio fianco”. Aveva spiegato in passato come l’addio fosse stato sfiorato più volte, per poi concretizzarsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

