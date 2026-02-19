Palermo misterica | passeggiata raccontata nel cuore del Capo sulle tracce del sapere magico

Palermo misterica: una passeggiata nel quartiere del Capo svela il legame tra storia e credenze. La causa di questa visita è il desiderio di scoprire come antiche superstizioni si intreccino con l’architettura e i luoghi della città. Camminando tra vicoli stretti, si incontrano simboli esoterici nascosti tra le facciate di chiese e palazzi. La guida spiega che molte credenze popolari si sono tramandate nel tempo, ancora vive tra i residenti. La visita si conclude davanti a un antico amuleto, simbolo di questa Palermo segreta.

C'è una Palermo visibile, fatta di piazze assolate e palazzi storici, e c'è una Palermo nascosta, in cui credenza, esoterismo e superstizione si mescolano in modo quasi indissolubile. Sabato 28 febbraio nuovo appuntamento con "Palermo Misterica", la passeggiata raccontata Tacus, dal taglio storico-antropologico, su origini, forme, simboli e rituali della magia popolare siciliana. Un'indagine itinerante, nel cuore del quartiere Capo, sulle tracce di un complesso e affascinante "sapere magico", tramandato di generazione in generazione: dai metodi per riconoscere e neutralizzare il malocchio, all'uso di feticci, formule incantatorie e filtri d'amore. "PALERMO MISTERICA. Magia, mistero ed esoterismo" domenica 1 febbraio 2026 ore 17, Villa Bonanno (all'interno della villa, vicino l'area archeologica)