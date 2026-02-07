Tina Maze | Ero un' atleta sensibile A 15 anni ero sola in un mondo di adulti | oggi penso che la famiglia sia più importante di una medaglia

Tina Maze riflette sulla sua carriera e sulla vita. L’ex sciatrice slovena, che ha vinto medaglie olimpiche, ora fa parte della squadra di HBO Max per commentare i prossimi Giochi di Milano Cortina 2026. In un’intervista, si diceva “sensibile” da giovane e ricorda di essere cresciuta in un mondo di adulti, a soli 15 anni. Ora, con più anni e esperienze, afferma che la famiglia conta più di ogni medaglia.

Dopo essere stata una campionessa olimpica l'ex sciatrice slovena è nella squadra di HBO Max per commentare i Giochi di Milano Cortina 2026. Qui, però, racconta un lato di sé che ha tenuto spesso nascosto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tina Maze: «Ero un'atleta sensibile. A 15 anni ero sola in un mondo di adulti: oggi penso che la famiglia sia più importante di una medaglia»

