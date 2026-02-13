Scatti di vita immortalati in analogico a Forlimpopoli la mostra fotografica di Carlo Mura Io ero lì

Da forlitoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 febbraio, a Forlimpopoli, Carlo Mura apre la sua mostra fotografica “Io ero lì...” nella Sala Mostre comunale “Mario Bertozzi” con scatti di vita in bianco e nero, catturati in pellicola e messi in mostra per raccontare momenti autentici di persone e ambienti che il tempo sembra aver dimenticato.

Sabato 14 febbraio, nella Sala Mostre comunale “Mario Bertozzi” di Forlimpopoli viene inaugurata la mostra fotografica “Io ero lì.” di Carlo Mura, un percorso visivo che attraversa istanti di vita, incontri e luoghi fissati dall’obiettivo come frammenti di un presente che continua a vivere nella memoria. Classe 1950, Carlo Mura fotografa per passione fin dall’età di dodici anni. Le immagini in mostra raccontano il tempo secondo la fotografia, intesa come capacità di cogliere l’“istante decisivo”, in cui fotografo e soggetto condividono uno spazio e un’emozione irripetibili. Persone, animali, scorci urbani e dettagli diventano così protagonisti di un racconto intimo e universale.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

