Chi sono i 9 più ricchi in Emilia Romagna | la classifica di Forbes dei miliardari italiani

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri chi sono i 9 più ricchi in Emilia-Romagna, secondo la classifica Forbes dei miliardari italiani. Con un patrimonio complessivo di oltre 304 miliardi di euro, questa selezione include nomi noti come Andrea Pignataro, Piero Ferrari e Isabella Seragnoli. Un viaggio tra le eccellenze economiche della regione, dove il successo si traduce in potere e influenza.

Il valore complessivo dei patrimoni dei 79 nomi tocca quota 304,19 miliardi di euro. I nomi: da Andrea Pignataro a Piero Ferrari fino a Isabella Seragnoli. E nelle vicine Marche, Diego Della Valle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

