Chi sono i 9 più ricchi in Emilia Romagna | la classifica di Forbes dei miliardari italiani
Scopri chi sono i 9 più ricchi in Emilia-Romagna, secondo la classifica Forbes dei miliardari italiani. Con un patrimonio complessivo di oltre 304 miliardi di euro, questa selezione include nomi noti come Andrea Pignataro, Piero Ferrari e Isabella Seragnoli. Un viaggio tra le eccellenze economiche della regione, dove il successo si traduce in potere e influenza.
Il valore complessivo dei patrimoni dei 79 nomi tocca quota 304,19 miliardi di euro. I nomi: da Andrea Pignataro a Piero Ferrari fino a Isabella Seragnoli. E nelle vicine Marche, Diego Della Valle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Gli eredi di Giorgio Armani sono miliardari: inclusi da Forbes tra i più ricchi d’Italia
Leggi anche: Sempre più miliardari in Italia, chi sono: la classifica aggiornata dei patrimoni
