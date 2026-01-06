Locale senza autorizzazioni per musica e balli scattano le sanzioni

Un locale che ospitava spettacoli e musica senza le necessarie autorizzazioni è stato soggetto a sanzioni. Durante la vigilia dell’Epifania, sono state riscontrate irregolarità nella gestione degli spazi destinati a eventi e intrattenimento. La normativa vigente richiede specifiche autorizzazioni per attività di musica e ballo, al fine di garantire la sicurezza e la regolarità delle attività commerciali.

Un locale in cui si svolgevano anche spettacoli, per la vigilia dell’Epifania, ma privo della relativa autorizzazione. Lo hanno scoperto a Terracina gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei controlli di locali e pubblici esercizi. E in questo, autorizzato per la somministrazione di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Locale senza autorizzazioni per musica e balli, scattano le sanzioni Leggi anche: Serata con musica nel locale in centro, ma senza autorizzazioni. Arriva la polizia Leggi anche: Alcol a una minorenne in un locale del centro, scattano le sanzioni: movida sotto controllo a Messina e provincia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dopo la tragedia di Crans-Montana. «Le discoteche sono in regola, ma miriade di locali senza licenza»; Nuove regole sugli orari di bar e locali. Ordinanza valida 6 mesi: stretta anche su musica e alcolici; Vende i botti di Capodanno senza autorizzazione: a Soresina il titolare di un esercizio commerciale è stato denunciato. Sequestrati oltre 3 chili di petardi altamente pericolosi; Movida fuori controllo, i residenti temono il caos la sera dell'ultimo dell'anno: «Vietare l’asporto ai locali». Feste abusive con musica e 100 ospiti: locale sotto sequestro - Un pubblico esercizio situato tra il municipio II e il IV che organizzava, senza alcuna autorizzazione, feste danzanti con tanto di musica anche oltre mezzanotte e centinaia di ospiti presenti. quotidianodipuglia.it Dehors e musica non autorizzata, multati dieci locali a Chiavari - Chiavari – Otto locali sanzionati per dehors fuorilegge, due per riproduzione di musica senza autorizzazioni. ilsecoloxix.it Serata danzante senza licenze a Terracina: sanzionato un locale - Accertate violazioni sulle autorizzazioni e sulle misure di sicurezza: avviate le procedure sanzionatorie ... latinaoggi.eu

Capienza del locale max 200 persone, controlli non eseguiti, autorizzazioni non richieste,il sindaco ammette le colpe e cosa leggo solo giudizi sui genitori, ragazzi e cellulari commentate queste notizie e facciamo informazione, attendo #Crans_Montana x.com

L'inchiesta si basa sul sistema antincendio, le falle nei lavori, le autorizzazioni e i controlli del Comune. Intanto i titolari del locale restano liberi: non c'è pericolo di fuga - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.