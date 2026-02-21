musica ad alto volume senza autorizzazione in un locale privo di sicurezza a copertino vicino lecce la misura

Un locale di Copertino ha trasgredito le norme, diffondendo musica ad alto volume senza autorizzazione e senza rispettare le misure di sicurezza. La polizia ha sequestrato il circolo privato, che operava senza licenza e con rischi per la sicurezza dei clienti. Le autorità hanno inoltre multato un altro locale a Gagliano del Capo per analoghe violazioni. Le verifiche continueranno per garantire il rispetto delle regole.

Un sequestro preventivo e diversi illeciti accertati, questo il bilancio dei controlli condotti dalla Polizia di Stato a Copertino, in provincia di Lecce, dove un circolo privato è stato chiuso per apertura abusiva e gravi carenze in materia di sicurezza. L'operazione, svolta nella notte tra il 18 febbraio e il 19 febbraio, è stata disposta per garantire il rispetto della normativa vigente nei locali di pubblico spettacolo. Illeciti in un circolo privato Violazioni accertate e rischi per la sicurezza Controlli anche a Gagliano del Capo: sanzioni amministrative Illeciti in un circolo privato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l'attività di verifica è stata pianificata dal Questore Giampietro Lionetti nell'ambito delle iniziative volte a garantire la sicurezza nei locali pubblici.

