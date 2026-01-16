Musei civici il Comune di Livorno cerca un nuovo direttore scientifico | requisiti e come fare domanda

Il Comune di Livorno ha avviato la procedura per la selezione del nuovo direttore scientifico dei Musei Civici, tra cui il Museo Fattori e il Museo della Città. Di seguito sono riportati i requisiti richiesti e le modalità per presentare domanda, offrendo un’opportunità professionale nel settore culturale e museale della città.

Il Comune di Livorno ha pubblicato la procedura per la nomina del direttore scientifico dei Musei Civici (Fattori e Museo della Città). Per questo incarico, che potrà durare al massimo tre anni, l'amministrazione ha stanziato stanziata una somma complessiva di 120mila euro, suddivisa su tre. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

