Al Museo Galileo tornano Le Botteghe della scienza | laboratori per ragazzi e adulti per scoprire la scienza nelle attività artigianali

Al Museo Galileo tornano “Le Botteghe della scienza”, una serie di laboratori dedicati a ragazzi e adulti. Attraverso attività pratiche come la doratura, la cianotipia e l’intarsio del legno, i partecipanti possono scoprire come la scienza si intrecci con le tecniche artigianali tradizionali. Un’occasione per conoscere strumenti e metodi storici in un contesto educativo e culturale, promuovendo il dialogo tra scienza e arte.

Dalla camera oscura utilizzata per il disegno alla doratura, dalla carta fiorentina che rivestiva i cannocchiali alla cianotipia, fino alle geometrie dell’intarsio del legno: sono solo alcuni dei laboratori proposti da “Botteghe della scienza”, l’iniziativa del Museo Galileo nata per dare voce. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Al Museo Galileo tornano “Le Botteghe della scienza”: laboratori per ragazzi e adulti per scoprire la scienza nelle attività artigianali Leggi anche: Firenze, al Museo Galileo un viaggio nella storia della scienza Leggi anche: A Città della Scienza l’evento “Avventure tra le pagine” con laboratori e attività Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La domenica mattina ha un altro ritmo, soprattutto se inizia con una colazione al museo. Da gennaio il Museo Galileo inaugura un nuovo ciclo di “Colazione al Museo”: incontri dedicati alle antiche tecniche artigiane, alla manualità e ai saperi del territorio - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.