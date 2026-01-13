Jack Savoretti torna con un nuovo singolo e annuncia l’uscita del suo prossimo album di inediti, intitolato

Jack Savoretti annuncia il nuovo album We Will Always Be The Way We Were, anticipato dal brano omonimo. Jack Savoretti annuncia che sarà disponibile dal prossimo 10 aprile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali We Will Always Be The Way We Were, il nuovo album di inediti del cantautore italo inglese e da oggi in pre-order. L’album, anticipato alla fine dello scorso anno dall’inedita Do It For Love, è accompagnato dal singolo omonimo già disponibile in tutti gli store digitali e da venerdì 16 gennaio anche in rotazione radiofonica nel nostro paese. Lo scorso venerdì è stato protagonista del The Graham Norton Show, il popolare show della BBC One dove ha presentato dal vivo il nuovo singolo accompagnando l’annuncio dell’uscita del disco con queste parole: “ Mi sembra un momento che chiude un cerchio: questo album è un ritorno alle mie radici, tornando al vecchio quartiere, e gli stessi motivi per cui ho iniziato a fare musica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Jack Savoretti torna con un nuovo singolo e annuncia l’album di inediti

Leggi anche: Geolier torna con il nuovo singolo Fotografia, in arrivo l’album

Leggi anche: Paky annuncia il nuovo singolo HD, in arrivo l’album

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Jack Savoretti: il 28 ottobre arriva “Sleep No More”; Jack Savoretti (ri)conquista Milano: guarda le foto; Speciale. Jack London, l’avventura come destino: 150 anni dalla nascita del mito.

Jack Savoretti torna in diretta con Max Brigante, oggi alle 18.00 - Lo avevamo incontrato in diretta all’inizio dell’estate in occasione dell’ennesima tournée con Radio 105 sulle note dei successi del bestseller di debutto “Written ... 105.net

Savoretti, 28 ottobre esce Sleep No More - Esce il 28 ottobre "Sleep No More" (Bmg Rights Management/Warner) il nuovo disco del cantautore italo- lagazzettadelmezzogiorno.it

Jack Savoretti. In questi giorni è uscito il suo nuovo singolo. Ritmi incalzanti, un po' da Italo disco. È il preludio all'album che uscirà in aprile. We will always be the way we were. Saremo sempre come eravamo. Il testo esprime un incoraggiamento alla permane - facebook.com facebook