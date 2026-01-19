Gigi D’Alessio | Mezze verità il nuovo singolo dall’album Nuje

Gigi D’Alessio presenta “Mezze verità”, il nuovo singolo tratto dall’album “Nuje”, disponibile dal 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. L’artista napoletano conferma il suo stile riconoscibile, offrendo un brano che si inserisce nel suo percorso musicale. La canzone, pubblicata da GGD Edizioni SrlColumbia RecordsSony Music, si inserisce nel panorama musicale italiano come un’ulteriore testimonianza della sua produzione artistica.

foto di Fabrizio Cestari NAPOLI – “Mezze verità” è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio, estratto dall’album “Nuje” (GGD Edizioni SrlColumbia RecordsSony Music), disponibile dal 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Un brano intenso e profondo che racconta la fine di un amore, una separazione che porta con sé dolore e conseguenze per coppie, genitori e figli. Scritto insieme a Vincenzo D’Agostino, il testo affronta con autenticità uno spaccato di vita che appartiene a tante famiglie, raccontato attraverso immagini forti e reali, con le difficoltà di comunicazione e quelle “mezze verità” che spesso si raccontano per proteggere o nascondere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

