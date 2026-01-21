Il vaccino contro l’Herpes zoster, comunemente noto come fuoco di Sant’Antonio, non solo previene la malattia, ma potrebbe anche influire positivamente sul processo di invecchiamento biologico. Studi recenti suggeriscono che la vaccinazione possa contribuire a mantenere un aspetto più giovane e a rallentare i segni dell’invecchiamento negli anziani, offrendo benefici oltre la semplice protezione contro l’infezione.

(Adnkronos) – Più giovani dopo il vaccino. La vaccinazione contro l’Herpes zoster – il fuoco di Sant’Antonio – non solo protegge dalla malattia, ma può anche contribuire a un invecchiamento biologico più lento negli anziani. E’ la conclusione di uno studio della Usc (University of Southern California) Leonard Davis School of Gerontology, pubblicato su ‘Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences’ e sostenuto dal National Institute on Aging (Nia) dei National Institutes of Health (Nih). Utilizzando i dati dello U.S. Health and Retirement Study finanziato dal Nia, rappresentativo a livello nazionale, i ricercatori hanno cercato di capire come la vaccinazione anti-zoster abbia influenzato diversi aspetti dell’invecchiamento biologico in oltre 3. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Vaccini, l'effetto giovinezza dell'anti-zoster: l'invecchiamento biologico rallenta

