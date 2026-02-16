Senza biglietto sul bus | testate pugni e costole rotte a due agenti della polizia locale

Un uomo ha aggredito due agenti della polizia locale dopo essere stato invitato a scendere dal bus per mancanza di biglietto. Durante la colluttazione, uno degli agenti ha riportato costole rotte, mentre l’altro ha ricevuto una testata sul naso. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Roma, dove i controllori di Seta avevano fermato il passeggero per verificarne il titolo di viaggio.

A un agente della polizia locale ha rotto le costole, all’altro è arrivata una testata sul naso. Il motivo? Non aveva il biglietto del bus ed ero stato invitato a scendere dal mezzo da tre controllori di Seta. Grave episodio di violenza in piazzale Roma nel primo pomeriggio del 16 febbraio. Protagonista un nordafricano che nel tentativo di fuggire dal mezzo ha spintonato alcuni passeggeri – tra loro un bambino finito a terra -; fortunatamente i dipendenti Seta sono riusciti a fermare una pattuglia della Polizia Locale di passaggio. Nonostante la loro presenza, lo straniero si è rifiutato di nuovo di riferire le proprie generalità e li ha spintonati per poi finire ad aggredire la seconda pattuglia che nel frattempo era intervenuta.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Nella tarda serata di domenica, un uomo di 27 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dalla polizia per resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

