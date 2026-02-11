Una donna di 83 anni si è vista arrivare una multa di 115 euro per aver tentato di obliterare il biglietto sul bus della linea 94 a Bologna. La signora aveva il biglietto regolare, ma non è riuscita a farlo convalidare prima di arrivare a destinazione. L’autista ha chiamato la polizia locale, che ha applicato la sanzione. La vicenda sta facendo discutere sui controlli e sulle regole, soprattutto quando a rimetterci sono persone anziane.

Bologna, 11 febbraio 2026 – Ha dell’incredibile la vicenda che ha visto vittima una cittadina 83enne la quale viaggiava su un bus della linea 94, multata per non essere riuscita a obliterare il biglietto di cui era regolarmente munita. La donna, non riuscendo a capire se il visore avesse inquadrato il foglio di carta, è scesa dal bus all’altezza di Porta Sant’Isaia, dove il controllore, implacabile, le ha inflitto una sanzione per l’importo vertiginoso di 115 euro. Il fatto è accaduto a ottobre: “Mi intristisce la totale mancanza di empatia del personale Tper dinanzi a una persona in evidenti condizioni di fragilità e di vulnerabilità – lamenta Fausto Obino, fratello della donna –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Multata a 83 anni per non essere riuscita a obliterare il biglietto del bus: dovrà pagare 115 euro

