Mozart e Salieri | Teatro Sonoro celebra il bicentenario della morte di Salieri
Il Teatro Sonoro inaugura venerdì 16 gennaio presso la Sala Ragazzini la rassegna dedicata al bicentenario della morte di Antonio Salieri. L’evento approfondisce la figura del compositore e il suo rapporto con Mozart, offrendo un’occasione di riflessione sulla musica e la storia culturale del suo tempo. Un appuntamento per conoscere meglio uno dei protagonisti del panorama musicale europeo del XVIII secolo.
In occasione del bicentenario della morte di Antonio Salieri, venerdì 16 gennaio, presso la Sala Ragazzini, prenderà il via la rassegna Il Teatro Sonoro con una serata dedicata a Salieri e al suo rapporto con Mozart. Il pubblico assisterà alla rappresentazione della tragedia breve “Mozart e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Il Teatro Sonoro si interroga sul rapporto fra Mozart e Salieri… genio e delitto?.
