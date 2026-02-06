Mozart con Anna Kravtchenko l’emozione diventa una luce
Questa sera all’Auditorium Scavolini si svolge uno degli eventi più attesi della stagione: il concerto con Mozart interpretato da Anna Kravtchenko. La musica del compositore si accende tra le note, creando un’atmosfera carica di emozione e magia. La sala si riempie di pubblico desideroso di ascoltare la brillantezza delle sue composizioni, mentre la pianista porta in scena la sua interpretazione. Un appuntamento che promette di lasciare il segno.
di Claudio Salvi Appuntamento con la magìa della musica di Mozart. Questa sera alle ore 21, all’Auditorium Scavolini è in programma uno degli appuntamenti più attesi della Stagione Sinfonica dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini che vedrà la presenza di una solista di fama internazionale e di uno dei giovani direttori più apprezzati. Con la Sinfonica Rossini debutta infatti Anna Kravtchenko, pianista italo-ucraina considerata unanimemente una delle interpreti più autorevoli del grande repertorio classico. Sul podio torna Riccardo Bisatti, direttore ospite principale della Sinfonica Rossini, giovane ma già affermato sulla scena internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Anna Kravtchenko
La raffinata pianista?Anna Kravtchenko con I Virtuosi Italiani
Il 30 gennaio, al Teatro Ristori di Verona, si tiene il concerto della 27ª Stagione de I Virtuosi Italiani, in collaborazione con il Festival Mozart.
“Notte di luce”: una serata tra musica, emozione e solidarietà con l'incanto del Natale
Ultime notizie su Anna Kravtchenko
Argomenti discussi: Mozart con Anna Kravtchenko, l’emozione diventa una luce; Anna Kravtchenko: Con Mozart torna il sorriso. Beethoven rivoluzionario; La raffinata pianista Anna Kravtchenko con I Virtuosi Italiani il 30 gennaio 2026; Pesaro, a Sinfonica 2025/2026 Anna Kravtchenko e Riccardo Bisatti.
Venerdì 30 gennaio, la pianista ucraina Anna Kravtchenko e I Virtuosi Italiani al Ristori(di Gianni Schicchi) Venerdì sera al Teatro Ristori (ore 20.30) la 27ª Stagione concertistica de I Virtuosi Italiani, in collaborazione con il Festival Mozart ... giornaleadige.it
Anna Kravtchenko, anima mozartianaQuarto, prestigioso appuntamento con la Stagione Sinfonica 2025/26 dell’Orchestra Sinfonica Rossini (Auditorium Scavolini, venerdì ore 21). La serata, interamente ... msn.com
Pesaro, a Sinfonica 2025/2026 Anna Kravtchenko e Riccardo Bisatti marchenews24.it/pesaro-concert… x.com
Mozart protagonista della Stagione Sinfonica dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini all’Auditorium Scavolini di Pesaro. Anna Kravtchenko, pianista di fama internazionale, debutta con l’Orchestra Sinfonica G. Rossini nel Concerto per pianoforte K 467, affianc facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.