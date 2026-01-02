Maxi controlli in bar e locali | multe per oltre 32mila euro

Recenti controlli eseguiti dal Commissariato di Ariano Irpino hanno riguardato numerosi bar e locali della zona. Durante le verifiche, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato al sequestro di attività e a sanzioni per un totale superiore a 32.000 euro. Questa attenzione delle forze dell'ordine si inserisce in un’azione volta a garantire il rispetto delle normative e la sicurezza pubblica nei locali pubblici.

Tempo di lettura: < 1 minuto I poliziotti del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino (AV), nel corso di specifiche attività amministrative, hanno controllato nr. 11 esercizi commerciali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, elevando nr. 36 verbali per l’importo complessivo di 32.36000 euro. Le attività condotte sono finalizzate a prevenire comportamenti illeciti che in alcuni casi possono avere riflessi negativi sulla salute degli avventori.   L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

