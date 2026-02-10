MotoGP svolta Dorna | cambia nome ma non solo E Liberty media allunga il suo potere
La Dorna cambia nome e si trasforma. Ora si chiama “MotoGP Sport Entertainment Sl” e questo segna l’inizio di una svolta importante. La nuova denominazione porta con sé una rivoluzione che cambierà non solo il nome, ma anche il modo in cui si gestiscono le grandi corse iridate. Intanto, Liberty Media allarga il suo controllo sul mondo della MotoGP, con più potere e nuove strategie.
La nuova denominazione è “MotoGP Sport Entertainment Sl”. Primo passo di una rivoluzione che cambierà forma e sostanza alle grandi corse iridate. Ecco perché. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
