MotoGP svolta Dorna | cambia nome ma non solo E Liberty media allunga il suo potere

La Dorna cambia nome e si trasforma. Ora si chiama “MotoGP Sport Entertainment Sl” e questo segna l’inizio di una svolta importante. La nuova denominazione porta con sé una rivoluzione che cambierà non solo il nome, ma anche il modo in cui si gestiscono le grandi corse iridate. Intanto, Liberty Media allarga il suo controllo sul mondo della MotoGP, con più potere e nuove strategie.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.